Путин: железные дороги России надежно обеспечивают воинские перевозки

«Именно компания РЖД и другие отечественные перевозчики в кратчайшие сроки смогли перестроить логистику, направить дополнительные потоки на Дальний Восток, на севере и юге страны и тем самым внесли свой, я без преувеличения скажу, огромный вклад в отражение санкционных атак против нашей страны, обеспечили условия для восстановления и роста экономики, для выхода нашей продукции на перспективные глобальные рынки», — объяснил президент.
Путин также отметил уверенный рост железнодорожного пассажиропотока в Крым, налаживание сообщения с регионами Донбасса и Новороссии. Железные дороги успешно справляются с нагрузкой на южном и юго-западном направлении, добавил глава российского государства.
1 ноября РЖД сообщили о том, что в октябре пассажирские перевозки на сети увеличились на 17% в годовом выражении до 9,6 млн человек. С начала года перевезено уже 996,3 млн пассажиров, что на 5,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении — 893 млн человек (+4,3%), в дальнем следовании — 103,3 млн (+12,6%).