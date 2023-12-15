Путин: железные дороги России надежно обеспечивают воинские перевозки

1 ноября РЖД сообщили о том, что в октябре пассажирские перевозки на сети увеличились на 17% в годовом выражении до 9,6 млн человек. С начала года перевезено уже 996,3 млн пассажиров, что на 5,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении — 893 млн человек (+4,3%), в дальнем следовании — 103,3 млн (+12,6%).