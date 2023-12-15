Путин: Крымский мост хотели строить еще при царе и при Сталине, но реализовали сейчас

Решение по строительству Крымского моста принималось еще при российском императоре Николае II и при политическом лидере Советского Союза Иосифе Сталине, но реализовали власти его только сейчас. Соответствующее заявление глава государства Владимир путин сделал, выступая перед участниками пленарного заседания IV Железнодорожного съезда. Он заметил, что транспортное решение рабочие «сделали с блеском». Он обратил внимание на слова главы РЖД Олега Белозерова о том, что проект о строительстве Крымского моста был принято властями РФ.