Район в Волгоградской области обрел нового главу

15 декабря в Новониколаевском районе избрали нового главу. Им стал Сергей Парамонов. Депутаты местной думы единогласно проголосовали за его кандидатуру. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области.
Сергею Парамонову 5 декабря исполнилось 56 лет. Он закончил Волгоградский государственный педагогический институт по специальности «история». С 1993 года Сергей Парамонов работает в районной администрации. В 2009 году стал первым заместителем главы Новониколаевского района. На должности руководителя муниципального образования он сменил Сергея Чулкова.
Добавим, в начале неделе на Новониколаевский район обратил внимание Следственный комитет РФ. Местные жители жалуются на асфальтобетонный завод, находящийся в Новониколаевском рядом с жилыми домами. Предприятие загрязняет воздух, а обращения к чиновникам результатов не дали. Ранее следователи провели процессуальную проверку, но по ее результатам в возбуждении уголовного дела было отказано. На проблему обратил внимание глава СК Александр Бастрыкин.
— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Ивановичу Семенову представить доклад о результатах процессуальной проверки и основаниях принятого решения об отказе в возбуждении уголовного дела, — уточнили в Информационном центре СК России.