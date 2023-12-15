Район в Волгоградской области обрел нового главу

Добавим, в начале неделе на Новониколаевский район обратил внимание Следственный комитет РФ. Местные жители жалуются на асфальтобетонный завод, находящийся в Новониколаевском рядом с жилыми домами. Предприятие загрязняет воздух, а обращения к чиновникам результатов не дали. Ранее следователи провели процессуальную проверку, но по ее результатам в возбуждении уголовного дела было отказано. На проблему обратил внимание глава СК Александр Бастрыкин.