Путин рассказал, что Ростов-на-Дону войдёт в квантовую сеть железных дорог

К концу 2023 года протяженность квантовой сети железных дорог в России превысит 3,2 тысячи километров. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщил Президент РФ Владимир Путин.
«По итогам текущего года протяженность квантовой сети превысит 3200 километров. Она объединит Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Казань и другие крупные города России», — пояснил глава государства в ходе IV Железнодорожного съезда.
При этом темпы развития будут нарастать. В 2024 году этот показатель вырастет до семи тысяч километров, а в сеть войдут Сочи и Екатеринбург.
Отметим, что квантовые коммуникации предполагают квантовое распределение ключей шифрования при передаче данных по волоконно-оптической связи. Предполагается, что такая технология обеспечивает наивысшую из существующих на степеней защиты данных. В перспективе созданные сети могут стать инфраструктурной основой для квантового интернета.
Ранее Владимир Путин назвал условие для открытия аэропорта Платов.