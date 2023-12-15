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Путин рассказал, что Ростов-на-Дону войдёт в квантовую сеть железных дорог

Общая протяжённость достигнет 3200 тысяч километров.
Дайджест
Источник: РИА "Новости"

К концу 2023 года протяженность квантовой сети железных дорог в России превысит 3,2 тысячи километров. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщил Президент РФ Владимир Путин.

«По итогам текущего года протяженность квантовой сети превысит 3200 километров. Она объединит Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Казань и другие крупные города России», — пояснил глава государства в ходе IV Железнодорожного съезда.

При этом темпы развития будут нарастать. В 2024 году этот показатель вырастет до семи тысяч километров, а в сеть войдут Сочи и Екатеринбург.

Отметим, что квантовые коммуникации предполагают квантовое распределение ключей шифрования при передаче данных по волоконно-оптической связи. Предполагается, что такая технология обеспечивает наивысшую из существующих на степеней защиты данных. В перспективе созданные сети могут стать инфраструктурной основой для квантового интернета.

Ранее Владимир Путин назвал условие для открытия аэропорта Платов.

Путин Владимир