Глава ЕК заявила, что ЕС подготовит иные варианты помощи Киеву, если не согласует €50 млрд

«К сожалению, соглашения достичь не удалось, поэтому мы проведем новую встречу в январе 2024 года. Еврокомиссия воспользуется этой паузой, чтобы подготовить операционные решения, каким бы ни было решение нового саммита ЕС», — сказала фон дер Ляйен.