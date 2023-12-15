Конгресс одобрил запрет президентам США выходить из НАТО без согласия Сената

Авторами инициативы являются два сенатора — демократ Тим Кейн и республиканец Марко Рубио. Они внесли поправку в проект ежегодного закона об ассигнованиях на национальную оборону, который 14 декабря был принят Палатой представителей США. The Hill ожидает, что президент США Джо Байден подпишет одобренный Конгрессом документ.
Предыдущий президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о возможном выходе Соединенных Штатов из состава альянса. Он планирует участвовать в выборах президента США в 2024 году. В его предвыборной кампании говорится, что США нужно завершить начатый при президентстве господина Трампа «процесс коренной переоценки целей и миссии НАТО». По данным опросов, Дональд Трамп опережает Джо Байдена по популярности среди населения колеблющихся штатов: Аризоны, Джорджии, Мичигана, Невады, Пенсильвании, Висконсина, Северной Каролины.
Эрдни Кагалтынов