Конгресс одобрил запрет президентам США выходить из НАТО без согласия Сената

Предыдущий президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о возможном выходе Соединенных Штатов из состава альянса. Он планирует участвовать в выборах президента США в 2024 году. В его предвыборной кампании говорится, что США нужно завершить начатый при президентстве господина Трампа «процесс коренной переоценки целей и миссии НАТО». По данным опросов, Дональд Трамп опережает Джо Байдена по популярности среди населения колеблющихся штатов: Аризоны, Джорджии, Мичигана, Невады, Пенсильвании, Висконсина, Северной Каролины.