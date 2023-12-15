В Астане открылась выставка, приуроченная Дню Независимости

«Богатую историю нашего народа теперь должна продолжать молодежь. Сколько казахских школ открывается в нашем городе. В свое время перед войной было 5−6 казахских школ, при освоении целины осталась единственная казахская школа-интернат. Сейчас наш город развивается высокими темпами. Раньше 70−80 процентов населения составляли казахи, а при освоении целины стало всего до 10 процентов. Сегодня доля представителей коренной национальности в главном городе достигла 90%. Население города выросло с 200 тыс. до 1,5 млн человек», — сказал историк Марат Абсаметов, выступая на открытии выставки.