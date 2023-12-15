Макрон заявил, что готов поговорить с Путиным

«Если Путин хочет диалога и у него есть предложения по достижению долгосрочного мира на Украине, я готов потрудиться (с ним поговорить). Я не менял номер телефона», — ответил Макрон на вопрос о поддержании диалога с российским президентом на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети X.
Ранее Путин заявил, что Россия готова и дальше взаимодействовать с Францией, а с Макроном были добрые рабочие отношения, но он их прекратил.