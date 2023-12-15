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Макрон заявил, что готов поговорить с Путиным

ПАРИЖ, 15 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов поговорить с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что «не менял номер телефона».
Макрон Эммануэль
Источник: AP 2023

«Если Путин хочет диалога и у него есть предложения по достижению долгосрочного мира на Украине, я готов потрудиться (с ним поговорить). Я не менял номер телефона», — ответил Макрон на вопрос о поддержании диалога с российским президентом на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети X.

Ранее Путин заявил, что Россия готова и дальше взаимодействовать с Францией, а с Макроном были добрые рабочие отношения, но он их прекратил.

Макрон Эмманюэль
Путин Владимир