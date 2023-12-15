Финские пограничники закроют КПП Ниирала и Ваалимаа 15 декабря в 20:00

В пограничной службе заявили, что перекрытие двух КПП Ниирала и Ваалимаа связано с нелегальной миграцией, которая может спровоцировать рост преступности и создает угрозу нацбезопасности Финляндии. По этой причине оба пункта будут закрыты 15 декабря 2023 г. в 20:00. Кроме двух КПП Финляндии перекрывает всю сухопутную границу с Россией на тот же срок.