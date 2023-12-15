Финские пограничники закроют КПП Ниирала и Ваалимаа 15 декабря в 20:00

В пограничной службе заявили, что перекрытие двух КПП Ниирала и Ваалимаа связано с нелегальной миграцией, которая может спровоцировать рост преступности и создает угрозу нацбезопасности Финляндии. По этой причине оба пункта будут закрыты 15 декабря 2023 г. в 20:00. Кроме двух КПП Финляндии перекрывает всю сухопутную границу с Россией на тот же срок.
«Решение пограничной службы будет действовать до 14 января 2024 г. в соответствии со ст. 16 Закон о пограничной охране», — отмечается в сообщении.
В пограничной службе добавили, что эта мера касается коммерческого транспорта, пересекающего сухопутную границу. Исключением является железнодорожное сообщение через пункт Вайниккалы. Решение пограничников не повлияет на возможность выезда из Финляндии.
14 декабря правительство Финляндии вновь закрыло границу с Россией — спустя сутки после ее открытия. Причина повторного закрытия границы не уточнялись.
В Хельсински объявили об открытии двух пограничных пунктов на границе с Россией 12 декабря. «Ваалимаа» (с российской стороны — «Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля») возобновили работу 14 декабря. Как уточнял премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, изменение ситуации на границе «невозможно проверить без снятия ограничений».