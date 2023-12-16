Министр культуры Франции назвала позорящим страну поведение Депардье

Сам Депардье прервал молчание и ответил на обвинения в свой адрес лишь в октябре 2023 года. Актер их отрицает. Более того, он заявил, что такие жалобы его задевают, выбивая из колеи. Депардье также признавался, что никогда в своей жизни не оскорблял женщин.