Парламент одобрил Стратегию национальной безопасности Молдовы, предложенную Майей Санду

Депутат-коммунист Константин Старыш подчеркнул, что политика властей Молдовы строится на создании врага в лице России, но молдавское общество не разделяет эту позицию. Он также отметил, что «молдавское общество выступает за более сбалансированную и взвешенную внешнюю политику, в которой найдется мнение и для отношений с РФ, и с СНГ, и с ЕС».