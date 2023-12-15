Парламент одобрил Стратегию национальной безопасности Молдовы, предложенную Майей Санду

За проголосовали 57 депутатов, оппозиционный Блок коммунистов и социалистов (БКС) проголосовал против.
Депутат БКС Диана Караман в ходе заседания назвала законопроект абсолютно русофобской стратегией, нарушающей Конституцию Республики Молдова.
Она отметила, что в документе на 7-м месте значится вступление в ЕС и на 8-м — приднестровское урегулирование. Караман спросила советника президента по безопасности Станислава Секриеру, на чем основана эта очередность, поскольку в стране не было референдума о необходимости евроинтеграции.
«Приднестровское урегулирование следует после евроинтеграции, потому что мы считаем, что эта интеграция повышает привлекательность нашего общества и может повлиять на мирное решение конфликта», — объяснил Секриеру.
Он также сослался на декларацию парламента о необходимости европейской интеграции от 2005 года, а претензии насчет очередности — к рабочей группе, составлявшей документ.
Стратегия национальной безопасности Молдовы, предложенная Майей Санду
Напомним, что глава государства Майя Санду на брифинге по итогам прошедшего 11 октября 2023 года заседания Высшего совета безопасности представила проект Стратегии нацбезопасности республики. В документе обозначены пять направлений действий, среди них — укрепление сектора обороны и безопасности, мирное решение приднестровского вопроса с одновременным требованием к российским войскам покинуть суверенную территорию Молдовы. Также Санду назвала Россию «самой большой угрозой национальной безопасности».
Оппозиция подвергла проект жесткой критике. Так, экс-президент, лидер социалистов Игорь Додон отметил, что что под диктовку западных кураторов Майя Санду ведет республику по пути Украины. Он указал на милитаризацию страны с углублением сотрудничества с НАТО, вопреки закрепленному в Конституции страны статусу нейтралитета, однобокую антироссийскую политику, «жесткое подавление любых политических оппонентов внутри страны под лживыми лозунгами борьбы с коррупцией, закрытие неудобных СМИ, цензуру в Интернете».
Депутат-коммунист Константин Старыш подчеркнул, что политика властей Молдовы строится на создании врага в лице России, но молдавское общество не разделяет эту позицию. Он также отметил, что «молдавское общество выступает за более сбалансированную и взвешенную внешнюю политику, в которой найдется мнение и для отношений с РФ, и с СНГ, и с ЕС».
В оппозиционной партии «Возрождение» считают, что партнерство с США и еще большее отдаление от России ударит по гражданам республики, ставшим «заложниками политических амбиций действующей власти и расходным материалом для достижения целей другими странами».
В Москве обратили внимание на антироссийские акценты представленного в Молдове документа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что он представляет «стандартный» для нынешнего молдавского руководства набор бездоказательных обвинений России «во всех смертных грехах».
Проект стратегии национальной безопасности опубликован на сайте президента Молдовы. Документ состоит из 21 страницы и включает в себя шесть глав. Он вынесен на публичные консультации.