Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Минюст внес в список иноагентов актера Анатолия Белого

Министерство юстиции России внесло в перечень иностранных агентов актера Анатолия Белого (настоящая фамилия — Вайсман), бывшего шеф-редактора «Чита.ру» и экс-главреда красноярского NGS24.ru и новосибирского NGS.ru Андрея Затирко, бывшего депутата горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову, главного редактора издания «Кавказский узел» (внесено в реестр иностранных агентов) Григория Шведова и руководителя «Гражданского совета» (объявлен нежелательной организацией) Дениса Соколова.
Минюст
Источник: РИА "Новости"

Основания для внесения в реестр иноагентов, согласно сообщению Минюста:

Анатолий Вайсман участвовал в создании материалов иноагентов, выступал против военной операции России на территории Украины, распространял «недостоверную информацию» о решениях органов власти РФ, был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, организовывал и участвовал в сборе денег в поддержку вооруженных сил Украины. Живет за пределами России;

Андрей Затирко участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, выступал против военной операции России на территории Украины, формировал негативный образ РФ, распространял «недостоверную информацию» о решениях российских органов власти, является сотрудником издания, объявленного иностранным агентом. Живет за пределами России;

Хельга Пирогова была респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, активно сотрудничала с иностранными СМИ, распространяла «недостоверную информацию» о решениях органов власти РФ, участвовала в создании материалов иноагентов, выступала против военной операции России на территории Украины. Проживает за пределами РФ;

Денис Соколов поддерживал ВСУ, выступал с призывами к нарушению территориальной целостности России, участвовал в создании материалов иноагентов, является координатором и одним из основателей нежелательной организации;

Григорий Шведов распространял «недостоверную информацию» о решениях органов власти РФ, участвовал в создании материалов иноагентов, получал опосредованное иностранное финансирование, является руководителем объявленных иноагентами организаций.

Новость дополняется.