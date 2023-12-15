Минюст внес в список иноагентов актера Анатолия Белого

Анатолий Вайсман участвовал в создании материалов иноагентов, выступал против военной операции России на территории Украины, распространял «недостоверную информацию» о решениях органов власти РФ, был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, организовывал и участвовал в сборе денег в поддержку вооруженных сил Украины. Живет за пределами России;