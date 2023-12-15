Минюст внес в список иноагентов актера Анатолия Белого

Основания для внесения в реестр иноагентов, согласно сообщению Минюста:
Анатолий Вайсман участвовал в создании материалов иноагентов, выступал против военной операции России на территории Украины, распространял «недостоверную информацию» о решениях органов власти РФ, был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, организовывал и участвовал в сборе денег в поддержку вооруженных сил Украины. Живет за пределами России;
Андрей Затирко участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, выступал против военной операции России на территории Украины, формировал негативный образ РФ, распространял «недостоверную информацию» о решениях российских органов власти, является сотрудником издания, объявленного иностранным агентом. Живет за пределами России;
Хельга Пирогова была респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, активно сотрудничала с иностранными СМИ, распространяла «недостоверную информацию» о решениях органов власти РФ, участвовала в создании материалов иноагентов, выступала против военной операции России на территории Украины. Проживает за пределами РФ;
Денис Соколов поддерживал ВСУ, выступал с призывами к нарушению территориальной целостности России, участвовал в создании материалов иноагентов, является координатором и одним из основателей нежелательной организации;
Григорий Шведов распространял «недостоверную информацию» о решениях органов власти РФ, участвовал в создании материалов иноагентов, получал опосредованное иностранное финансирование, является руководителем объявленных иноагентами организаций.
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