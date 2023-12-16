СМИ: Мелони убедила Орбана не препятствовать переговорам о членстве Украины

Орбан, который не голосовал на саммите по этому решению, заявлял, что сама Еврокомиссия в рекомендациях от 8 ноября признала, что Украина еще не выполнила три условия для запуска переговоров о членстве. Орбан отметил, что, если решение ЕС начать переговоры с Украиной будет грозить экономическими негативными последствиями для венгров, Будапешт «нажмет ручной тормоз».