Гагаузия обвинила Кишинев в игнорировании интересов региона

Ранее народное собрание Гагаузии (НСГ — местный парламент) на внеочередном заседании одобрило инициативу о приостановлении участия в межпарламентской рабочей группе — платформе диалога с депутатами законодательного собрания Молдавии.
«Центральные власти на протяжении долгого времени не учитывали интересы гагаузского народа и представителей НСГ… В последнее время правящая партия отказывалась вести диалог с депутатами НСГ и решать возникающие проблемы путем переговоров… Считаю, что это решение Народного собрания Гагаузии стало показателем недовольства отсутствием диалога и сотрудничества с центральной властью. Их голос не услышан, а интересы не учтены», — написал Петров.
Он выразил надежду на то, что такой шаг приведет к пересмотру позиции парламента Молдавии в отношении региональных властей, и что диалог и сотрудничество можно будет восстановить.
Пятого декабря в парламенте Молдавии состоялось совместное заседание рабочей группы по Гагаузии с участием депутатов законодательного органа республики и Народного собрания автономии. Как сообщала тогда парламентская пресс-служба региона, участники обсудили мандат рабочей группы, текущие вопросы и выразили приверженность продолжению диалога путем поиска решений на этой платформе. При этом было отмечено, что данная платформа для диалога является единственным инструментом, с помощью которого осуществляется связь между центром и автономией.
Парламент Молдавии 5 октября в окончательном чтении одобрил инициативу правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС), в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из бюджета региона. Президент Молдавии Майя Санду подписала закон, документ опубликован в правительственном издании «Официальный вестник» и вступил в силу с 1 ноября. Гагаузские депутаты обратились в Конституционный суд с запросом о проверке конституционности принятых поправок, однако КС отклонил их запрос.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.