Гагаузия обвинила Кишинев в игнорировании интересов региона

Парламент Молдавии 5 октября в окончательном чтении одобрил инициативу правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС), в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из бюджета региона. Президент Молдавии Майя Санду подписала закон, документ опубликован в правительственном издании «Официальный вестник» и вступил в силу с 1 ноября. Гагаузские депутаты обратились в Конституционный суд с запросом о проверке конституционности принятых поправок, однако КС отклонил их запрос.