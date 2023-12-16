Зюганов предложил «выпороть» тех, кто дал Путину выйти на мороз без шапки

Речь идет о выступлении главы государства в ходе церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III», которая прошла 11 декабря в Северодвинске Архангельской области. Путин выступал на улице без головного убора.
«Я извиняюсь, я бы выпорол того, кто вас выпустил без шапки. Просто [минус] 15 градусов. Я извиняюсь, здоровье главнокомандующего в условиях войны — это здоровье нации. Мы им сделаем замечание», — сказал Зюганов во время встречи глав фракций Госдумы с президентом.
Путин на это ответил, что принимает замечание и на свой счет. «Хорошо, я и на свой счет принимаю замечания. Выпорем — это мы легко, это у нас не заржавеет за этим, это мы умеем», — добавил он.
На церемонии поднятия флагов на атомных судах Путин объявил, что в ближайшие годы Военно-морской флот получит еще три стратегических ракетоносца класса «Борей-А» (Сейчас на вооружении ВМФ три подобных судна, один завершает испытания, еще три строятся). Кроме того, строятся пять подводных лодок класса «Ясень-М», а атомный крейсер «Архангельск» находится на завершающем этапе строительства, отметил президент.