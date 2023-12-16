Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Командующий РВСН рассказал о гиперзвуковом вооружении

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Гиперзвуковыми маневрирующими блоками планируется вооружить и мобильные комплексы РВСН, заявил командующий войсками генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете «Красная звезда». В настоящее время такими блоками оснащен только новейший комплекс «Авангард» шахтного базирования.
Источник: © РИА Новости

«Все отечественные ракетные комплексы создаются с учетом необходимости преодоления противоракетной обороны. С этой целью ракеты оснащаются средствами противодействия системе ПРО. Однако поистине прорывными возможностями обладают гиперзвуковые маневрирующие ударные средства. Один из таких образцов создан и принят на вооружение в Ясненском ракетном соединении», — сказал Каракаев.

«В настоящее время продолжаются работы по его совершенствованию, что в перспективе позволит использовать указанные ударные средства, в том числе, и в комплексах мобильного базирования», — добавил генерал.

Кроме того, предполагается продолжить развитие научно-технического задела в направлениях маскировки и снижения заметности ракет и боевых блоков, варьирования траекторно-баллистическими возможностями МБР и их боевого оснащения, продолжить работы по созданию средств огневого и функционального поражения информационно-разведывательных, управляющих и ударных средств создаваемой системы противоракетной обороны.

Генерал подчеркнул, что США в обозримой перспективе не только не откажутся от попыток нивелировать возможности стратегических ядерных сил России, но и продолжат поиск и реализацию новых путей решения этой задачи.