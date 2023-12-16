Командующий РВСН рассказал о гиперзвуковом вооружении

«Все отечественные ракетные комплексы создаются с учетом необходимости преодоления противоракетной обороны. С этой целью ракеты оснащаются средствами противодействия системе ПРО. Однако поистине прорывными возможностями обладают гиперзвуковые маневрирующие ударные средства. Один из таких образцов создан и принят на вооружение в Ясненском ракетном соединении», — сказал Каракаев.
«В настоящее время продолжаются работы по его совершенствованию, что в перспективе позволит использовать указанные ударные средства, в том числе, и в комплексах мобильного базирования», — добавил генерал.
Кроме того, предполагается продолжить развитие научно-технического задела в направлениях маскировки и снижения заметности ракет и боевых блоков, варьирования траекторно-баллистическими возможностями МБР и их боевого оснащения, продолжить работы по созданию средств огневого и функционального поражения информационно-разведывательных, управляющих и ударных средств создаваемой системы противоракетной обороны.
Генерал подчеркнул, что США в обозримой перспективе не только не откажутся от попыток нивелировать возможности стратегических ядерных сил России, но и продолжат поиск и реализацию новых путей решения этой задачи.