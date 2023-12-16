Командующий РВСН рассказал о гиперзвуковом вооружении

«Все отечественные ракетные комплексы создаются с учетом необходимости преодоления противоракетной обороны. С этой целью ракеты оснащаются средствами противодействия системе ПРО. Однако поистине прорывными возможностями обладают гиперзвуковые маневрирующие ударные средства. Один из таких образцов создан и принят на вооружение в Ясненском ракетном соединении», — сказал Каракаев.