Аргентина решила передать Украине два российских вертолета Ми-171Е

На прошедших в ноябре президентских выборах в Аргентине победил Хавьер Милей, которого называли «аргентинским Трампом» и «экономистом с бензопилой». Спустя два дня после победы на выборах он созвонился с украинским президентом Владимиром Зеленским и предложил ему провести в Аргентине саммит по урегулированию конфликта на Украине.