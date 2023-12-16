Telegraph узнал об отказе мэра Лондона отправить Киеву утилизируемые авто

ULEZ предполагает создание зоны сверхнизких выбросов в Лондоне. По этой программе лондонцы могут претендовать на единовременную выплату в размере £2 тыс., если они утилизируют машину, которая не соответствует налогу на загрязнение окружающей среды (большинство дизельных автомобилей, зарегистрированных до сентября 2015 года, и бензиновые автомобили, зарегистрированные до января 2006 года). В противном случае они должны ежедневно платить £12,5.