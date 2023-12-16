Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости

«Независимость — превыше всего! Наш долг перед прошлыми и будущими поколениями — всеми силами беречь и защищать священную Независимость как величайшую ценность, лежащую в основе благополучия и процветания нации. Мы уверенно следуем своим стратегическим курсом, шаг за шагом укрепляя государственность. Начатые глубокие преобразования во всех сферах жизни открыли новую главу в нашей многовековой исторической летописи. Мы созидаем Справедливый Казахстан — страну равных возможностей и прогресса. И мы непременно достигнем этой высокой цели, опираясь на такие ценности, как единство и стабильность, закон и порядок, ответственность и солидарность, культ знаний и труда. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и успехов! Пусть всегда возвышается флаг нашей Родины! Пусть крепнет наша Независимость!» — поздравил президент.