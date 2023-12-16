Афганистан продлил контракт на поставки узбекской электроэнергии

Узбекистан и Афганистан продлили соглашение о поставках электроэнергии на 2024 год, сообщает пресс-служба афганской энергетической компании DABS.
Соглашение в Ташкенте подписали президент афганской энергетической компании DABS Мохаммад Ханиф Хамза и председатель правления АО «Узбекистон миллий электр тармоклари» Дадажон Исакулов.
В ходе переговоров афганская сторона призвала решить инфраструктурные проблемы и увеличить объем поставок ввиду дефицита электроэнергии, с которым в Афганистане сталкиваются и бизнес, и госучреждения.
Также глава Минэнерго Джурабек Мирзамахмудов выразил готовность покупать уголь и нефть из Афганистана.