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Афганистан продлил контракт на поставки узбекской электроэнергии

В Ташкенте состоялись переговоры между президентом афганской энергетической компании DABS и главой «Узбекистон миллий электр тармоклари».
Афганистан продлил контракт на поставки узбекской электроэнергии
Источник: twitter.com/DABS_Official

Узбекистан и Афганистан продлили соглашение о поставках электроэнергии на 2024 год, сообщает пресс-служба афганской энергетической компании DABS.

Соглашение в Ташкенте подписали президент афганской энергетической компании DABS Мохаммад Ханиф Хамза и председатель правления АО «Узбекистон миллий электр тармоклари» Дадажон Исакулов.

В ходе переговоров афганская сторона призвала решить инфраструктурные проблемы и увеличить объем поставок ввиду дефицита электроэнергии, с которым в Афганистане сталкиваются и бизнес, и госучреждения.

Также глава Минэнерго Джурабек Мирзамахмудов выразил готовность покупать уголь и нефть из Афганистана.