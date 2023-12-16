Беларусь прекратила действие соглашения с Украиной о погранпунктах

МИНСК, 16 дек — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал закон о прекращении действия соглашения с Украиной о погранпунктах, который предусматривал значительное упрощение пограничного контроля, следует из документа, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале.
Подписанный закон прекращает действие соглашения, которое было подписано между правительствами стран в декабре 1995 года.
Предполагалось, что соглашение позволит значительно ускорить ряд мероприятий в пограничной зоне. Рассматривалась также возможность оформления в пункте пропуска на сопредельной стороне, но активного применения данная форма работы не получила.
Из документа следует, что решение о прекращении действия соглашения с Украиной было принято на фоне нарушения украинской стороной его условий. В конце февраля текущего года Киев сообщил об одностороннем выходе.
После прекращения в 2022 году работы пунктов пропуска на белорусско-украинской границе, инициированного Киевом, Беларусь заявляла о готовности со своей стороны обеспечить передвижение через границу.
Накануне стало известно, что правительство Украины установило специальный пограничный режим вблизи границы с Беларусью и Россией.
Незадолго до этого командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что украинские военные устанавливают бетонные противотанковые заграждения «зубы дракона» в приграничной Черниговской области.
Он отмечал, что работы ведутся круглосуточно без выходных гражданскими подрядными организациями под руководством специалистов инженерных войск.
Ранее белорусская армия начала усиливать южные рубежи — соответствующие задачи выполняют военнослужащие сил специальных операций и десантники. Заявлялось, что к обороне все готово — блокпосты, мобильные пункты пропуска, боевая техника в капонирах, оборудованы позиции.