Головченко прибыл в Москву для подведения итогов работы СНГ

МИНСК, 16 дек — Sputnik. Белорусский премьер-министр Роман Головченко прибыл в Москву для того, чтобы принять участие в заседании Совета глав правительств СНГ, сообщает правительство Беларуси.
Планируется, что в рамках заседания, которое пройдет с 16 по 18 декабря в российской столице, удастся обсудить итоги работы СНГ за минувший год.
Накануне Головченко рассказал, что встреча глав правительств СНГ в Москве является внеплановым мероприятием и пройдет по инициативе российской стороны, в преддверии председательства РФ в Содружестве.
В конце года, отметил премьер, также по традиции проходит саммит глав государств СНГ, на котором подводятся итоги работы как в рамках Содружества, так и в других интеграционных объединениях.
Головченко рассказал, что в ходе встречи премьер-министров планируется наметить планы на следующий год и решить вопросы, которые еще остались до конца года.