Бен Цви: Израиль не располагает данными по количеству погибших боевиков «Хамаса»

«Точно никто не знает. К данным, которые они дают, вообще надо относиться с большим подозрением. Единственные данные, которые поступают из сектора Газа, представляет Министерство здравоохранения оттуда, которое полностью находится под контролем “Хамаса”», — сказал Александр Бен Цви.
По данным Минздрава сектора Газа на 14 декабря, с начала конфликта между Израилем и «Хамасом» количество погибших на территории анклава достигло 18 787 человек. Количество пострадавших превысило 50 тыс. человек. Большинство из убитых в секторе Газа — это женщины и дети.
Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» началась 7 октября после вторжения группировки на территорию Израиля и захвата заложников. Были убиты 1,2 тыс. израильтян, 5,4 тыс. получили ранения.
Александра Горошилова