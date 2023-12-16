Бен Цви: Израиль не располагает данными по количеству погибших боевиков «Хамаса»

«Точно никто не знает. К данным, которые они дают, вообще надо относиться с большим подозрением. Единственные данные, которые поступают из сектора Газа, представляет Министерство здравоохранения оттуда, которое полностью находится под контролем “ Хамаса ”», — сказал Александр Бен Цви.

По данным Минздрава сектора Газа на 14 декабря, с начала конфликта между Израилем и «Хамасом» количество погибших на территории анклава достигло 18 787 человек. Количество пострадавших превысило 50 тыс. человек. Большинство из убитых в секторе Газа — это женщины и дети.