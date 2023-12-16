Путин анонсировал строительство ВСМ Москва-Казань

В первую очередь планируется создать ВСМ Москва — Санкт-Петербург, строительство которой обсуждается с конца 1980-ых годов. После чего такие трассы свяжут столицу России с Белоруссией, Воронежем, Нижним Новгородом, Казанью, Екатеринбургом, Ростовом-на-Дону, курортами Черноморского побережья. В перспективе также довести дороги до Луганска и Донецка, сообщает пресс-служба Кремля.