Путин анонсировал строительство ВСМ Москва-Казань

Президент России Владимир Путин рассказал, что в стране будет реализован масштабный проект по созданию сетей высокоскоростных железных дорог. Одной из них станет высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва — Казань.
В первую очередь планируется создать ВСМ Москва — Санкт-Петербург, строительство которой обсуждается с конца 1980-ых годов. После чего такие трассы свяжут столицу России с Белоруссией, Воронежем, Нижним Новгородом, Казанью, Екатеринбургом, Ростовом-на-Дону, курортами Черноморского побережья. В перспективе также довести дороги до Луганска и Донецка, сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее Владимир Путин похвалил Татарстан за хорошие темпы развития.