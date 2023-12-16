Владимир Путин нашел замену мэру Самары Елене Лапушкиной после исключения ее из Госсовета

Мэра Самары Елену Лапушкину исключили из Госсовета РФ в связи с ротацией. Об этом стало известно из указа об обновлении консультативно-совещательного органа, который подписал президент РФ Владимир Путин 12 декабря 2023 года. На места исключенных из прежнего состава чиновников пришло десять новых, среди которых нет самарских.