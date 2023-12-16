Владимир Путин нашел замену мэру Самары Елене Лапушкиной после исключения ее из Госсовета

Мэра Самары Елену Лапушкину исключили из Госсовета РФ в связи с ротацией. Об этом стало известно из указа об обновлении консультативно-совещательного органа, который подписал президент РФ Владимир Путин 12 декабря 2023 года. На места исключенных из прежнего состава чиновников пришло десять новых, среди которых нет самарских.
Елена Лапушкина входила в состав Госсовета РФ с декабря 2022 года. Вместе с самарским мэром из списка были исключены губернатор Омской области Александр Бурков, экс-глава Чукотки Роман Копин, бывший губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, экс-губернатор Смоленской области Алексей Островский, бывший руководитель Красноярского края Александр Усса.
Их место, согласно новому указу, заняли руководители четырех новых регионов: глава ЛНР Леонид Пасечник, глава ДНР Денис Пушилин, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Также состав совещательного органа пополнили губернатор Омской области Виталий Хоценко, губернатор Смоленской области Василий Анохин, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, губернатор Чукотки Владислав Кузнецов, глава Красноярска Владислав Логинов, глава Мурманска Юрий Сердечкин.