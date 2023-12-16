Новый закон о занятости. Что изменится уже 1 января?

На уровне закона закрепляется более широкая категория граждан, для которых устанавливаются особенности получения помощи от служб занятости и расширяется перечень критериев, по которым определяется подходящая для человека работа.



Новые важные категории: ищущие работу впервые, находящиеся под риском увольнения, граждане, завершившие военную службу, и члены их семей.



Критерии подходящей работы: не только размер зарплаты, но и опыт, форма занятости, отдаленность рабочего места от места проживания, жизненная ситуация, ограничения по здоровью.



Индексация пособий: законом устанавливаются минимальная и максимальная величины пособия по безработице и условие об их ежегодной индексации с учетом индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Усиление борьбы с дискриминацией и серым наймом.



Новые правила декларируют запрет дискриминации при распространении информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях. Закон акцентирует, что нарушителей за это ждет административная ответственность.



Кодекс об административных нарушениях РФ предусматривает штраф для юрлиц до 15 тысяч рублей (ст. 13.11.1).



Работодатели, замеченные в сером найме, будут внесены в специальный публичный реестр. Иные формы занятости.



В итоговую версию закона, как отдельные не вошли понятия «Самозанятость», «Платформенная занятость». Это может свидетельствовать о планах законодателя регулировать эти формы занятости отдельными законами.



При этом новый закон о занятости использует понятие «плательщик налога на профессиональный доход (НПД)» (к таким плательщикам, в частности относятся самозанятые — физические лица). Законом закрепляется, что плательщики НПД, например, не могут претендовать на признание их безработными, гражданин, ставший плательщиком НПД, будет снят с учета безработных граждан.



К мерам государственной поддержки отнесено содействие началу осуществления безработными гражданами предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в частности единовременной финансовой помощи при регистрации безработного в качестве плательщика НПД.



Снятые с учета в налоговых органах плательщики НПД смогут претендовать на пособие по безработице.