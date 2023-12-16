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В Сербии заявили, что не хотят вступать в НАТО и забывать, кто отнял Косово

БЕЛГРАД, 16 дек — РИА Новости. Сербия не хочет вступать в НАТО и забывать, кто отнимал Косово и Метохию и бомбил Союзную республику Югославия в 1999 году, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании «Србиягаз», зампредседателя Социалистической партии Сербии (СПС) Душан Баятович.
Сербия/Косово
Источник: Reuters

«Те, кто нас бомбил (НАТО в 1999 году — ред.), во всех европейских предложениях и при давлении США требуют от нас забыть бомбардировки, не видеть того, что у нас отнимают 17% территории для создания квазигосударства, и здесь нас не только упрекают в сотрудничестве с Россией по этой проблеме, но и запрещают добиваться отзыва признания косовской независимости третьими странами», — заявил Баятович в разговоре с агентством.

Он отметил, что в главу 35 переговорной платформы о вступлении Сербии в ЕС официально включили­ французско-германский план урегулирования, где написано, что Сербия должна признать самопровозглашенное Косово и позволить ему стать членом ООН. По словам Баятовича, из-за этого в переговорах по проблеме Косово Белграду нужна помощь России, КНР и всех свободолюбивых стран мира.

Сербия хочет быть военно-нейтральной, мы не хотим становиться членами НАТО, и это им мешает.

Душан Баятович
зампред Социалистической партии Сербии

«Я сам был мобилизован и служил в Хорватии, в Боснии и в Косово, поэтому говорю это и на личном, и на политическом опыте», — подчеркнул зампред СПС, входящей в правящую коалицию Сербии.

Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.

НАТО