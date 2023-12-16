В Сербии заявили, что не хотят вступать в НАТО и забывать, кто отнял Косово

«Те, кто нас бомбил (НАТО в 1999 году — ред.), во всех европейских предложениях и при давлении США требуют от нас забыть бомбардировки, не видеть того, что у нас отнимают 17% территории для создания квазигосударства, и здесь нас не только упрекают в сотрудничестве с Россией по этой проблеме, но и запрещают добиваться отзыва признания косовской независимости третьими странами», — заявил Баятович в разговоре с агентством.