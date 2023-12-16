Замглавы Гагаузии: голос депутатов Народного собрания в Кишиневе не услышан

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Кишинев долгое время не учитывал интересы гагаузского народа и представителей Народного собрания автономии, поэтому местные депутаты приостановили свое участие в работе межпарламентской группы, заявил замглавы Гагаузии Виктор Петров.
Он напомнил, что межпарламентская группа была создана в 2015 году. В последнее время по словам Петрова, правящая партия отказывалась вести диалог с депутатами НСГ и решать возникающие проблемы путем переговоров.
«В сложившейся ситуации народные избранники автономии не видят смысла продолжать совместные заседания, поскольку они не приводили к конструктивному решению проблем. (…) Их голос не услышан, а интересы не учтены. Надеюсь, что такой шаг приведет к пересмотру позиции парламента в отношении региональных властей», — отметил Петров.
Он подчеркнул, что депутаты в автономии продолжают работать над решением региональных проблем в рамках НСГ.
Депутаты Народного собрания Гагаузии приостановили деятельность своих представителей в совместной рабочей группе с парламентом, решение было принято на заседании НСГ 12 декабря. Часть депутатов призвала приостановить деятельность группы, поскольку гагаузских политиков «просто забалтывают».