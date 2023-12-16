Замглавы Гагаузии: голос депутатов Народного собрания в Кишиневе не услышан

«В сложившейся ситуации народные избранники автономии не видят смысла продолжать совместные заседания, поскольку они не приводили к конструктивному решению проблем. (…) Их голос не услышан, а интересы не учтены. Надеюсь, что такой шаг приведет к пересмотру позиции парламента в отношении региональных властей», — отметил Петров.