Близ египетского курорта сбили летящий объект

В том же месяце израильский танк случайно выстрелил по египетскому посту у границы в районе кибуца Керем-Шалом. В армии Египта тогда уточнили, что в одну из сторожевых вышек попали осколки снаряда израильского танка, несколько пограничников получили легкие ранения. Армия обороны Израиля заявила, что выстрел был случайным, и выразила египетской стороне сожаление. Египетские власти тоже назвали инцидент случайностью.