Шавкат Мирзиёев предложил открыть в стране Детскую организацию

В отчете отмечается, что 396 тысяч молодых людей, нуждающихся в особом внимании государства, закреплены за ответственными руководителями, 331 тысяче из них помогли в реализации потенциала, трудоустроены 94 тысячи человек, 56 тысяч обучены профессиям.
Через «молодежную тетрадь» теперь оказывают до 30 видов помощи, при этом срок рассмотрения обращений сокращен с 30 дней до 5 дней.
«В этом году по рекомендации лидеров молодежи 338 тысячам юношей и девушек оказана материальная помощь на сумму 444 миллиарда сумов: оплачены контракты студентов, покрыты расходы на обучение иностранным языкам и современным профессиям. Безработная молодежь обеспечена рабочими инструментами», — говорится в отчете.
Благодаря программе трудоустройства молодежи, действующей в каждой махалле, обеспечена занятость 236 тысяч безработных молодых людей и 189 тысяч выпускников школ.
В «Олимпиаде Пяти инициатив», которая проходит между районами, школами, учреждениями профессионального образования и университетами, участвовали 12 миллионов молодых людей. В махаллях победителей олимпиады построили 623 спортивные площадки.
Во Дворце творчества молодежи в Ташкенте запущен первый круглосуточно работающий «Креативный парк». Кроме того, в игре «Заковат» и других интеллектуальных состязаниях участвовало 2 миллиона молодых людей.
Президенту также доложили об организации в Навоийской области международной шахматной школы «Тудакуль», которая способна обучать 1,7 тысячи детей и охватить различными мероприятиями 7,5 тысяч молодых людей в год. Здесь созданы все условия для проведения международных соревнований уровня чемпионатов мира и Азии.
Шавкат Мирзиёев поручил пригласить в школу международных гроссмейстеров, привлечь талантливых детей из отдаленных районов, организовать для них краткосрочные шахматные лагеря с выдачей сертификатов.
«Школа должна стать образцом и методической базой обучения шахматам для всех общеобразовательных школ страны, необходимо внедрять цифровые решения в процесс проведения уроков по шахматам», — подчеркнул президент.
На совещании также были рассмотрены приоритетные задачи в сфере работы с молодежью на будущий год. В числе этих задач — трансформация видов помощи: теперь главное внимание будет уделяться обучению современным профессиям.
Для развития способностей, интересов и талантов детей, их всемерной поддержки Шавкат Мирзиёев предложил создать Детскую организацию Узбекистана и отметил необходимость совершенствования научно-аналитической работы по изучению проблем молодежи и подготовке перспективных кадров.
В 2024 году число молодых людей, изучающих иностранные языки в рамках проекта «Ибрат фарзандлари», будет увеличено до 1 миллиона, а количество юных читателей в рамках программы «Мутолаа» — до 1,5 миллиона. Для этого в регионах создадут дополнительную инфраструктуру для содержательного досуга, реализации таланта и способностей молодежи.