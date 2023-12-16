Шавкат Мирзиёев предложил открыть в стране Детскую организацию

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Накануне на совещании Шавкат Мирзиёев ознакомился с отчетом о работе в молодежной политике за 2023 год и инициативах на будущий год. Так, одна из интересных инициатив на 2024 год, которую озвучил глава государства, — создание Детской организации Узбекистана, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на пресс-службу президента.