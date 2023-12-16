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Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. За минувшие сутки украинская армия четыре раза пыталась атаковать на Донецком направлении, но российские войска пресекли эти попытки, следует из сводки Минобороны РФ.
Источник: © РИА Новости

«Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп 81-й аэромобильной, 79-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики и Победа Донецкой Народной Республики», — заявили в военном ведомстве.

Кроме того, в районах сел Красное, Клещеевка, Кирово и Курдюмовка они нанесли поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 24-й, 30-й и 93-й механизированных бригад украинской армии.

Потери противника составили:

  • порядка 290 человек убитыми и ранеными;
  • танк;две БМП;
  • четыре автомобиля;
  • две гаубицы «Мста-Б»;
  • орудие Д-30;
  • две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Купянское направление

Западная группировка войск отразила пять атак штурмовиков 14-й, 115-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районе сел Ольшана, Синьковка (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР).

Потери украинской армии составили:

  • примерно 35 военнослужащих;
  • четыре боевые бронемашины;
  • три пикапа;
  • гаубица Д-30.

Краснолиманское направление

Группировка «Центр» отбила две атаки штурмовых групп 12-й бригады спецназа в районе Кузьмино (ЛНР), а также нанесла поражение живой силе и технике в районе Григоровки (ДНР).

Там уничтожены:

  • около 100 бойцов ВСУ;
  • пять боевые бронемашины;
  • четыре автомобиля;
  • орудие Д-20.

Южнодонецкое направление

Группировка «Восток» пресекла три атаки 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки (ДНР).

Потери ВСУ:

  • более 90 военнослужащих;
  • три боевые бронемашины;
  • четыре автомобиля;
  • орудие Д-20.

Запорожское направление

Российские подразделения отразили атаки 118-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино, нанесли поражение 33-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригадам в районах Работино и Каменское.

ВСУ потеряли:

  • около 50 бойцов;
  • три боевые бронемашины;автомобиль;
  • гаубицу «МСТА-Б»;
  • орудие Д-30.

Херсонское направление

В результате огня российской артиллерии и ударов авиации по подразделениям 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районе Тягинки и Белозерки уничтожено:

  • не менее 65 солдат;
  • семь автомобилей;
  • гаубица «МСТА-Б»;
  • два орудия Д-20;
  • САУ «Гвоздика»;
  • гаубица Д-30.

Кроме того, разбит склад боеприпасов.

В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в 125 районах.

Силы ПВО и РЭБ отразили попытку массированного удара беспилотниками по объектам на территории Крыма. Все дроны уничтожены. Помимо этого, сбиты десять снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха», а также 49 БПЛА.