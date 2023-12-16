Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

Силы ПВО и РЭБ отразили попытку массированного удара беспилотниками по объектам на территории Крыма. Все дроны уничтожены. Помимо этого, сбиты десять снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха», а также 49 БПЛА.