«Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп 81-й аэромобильной, 79-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики и Победа Донецкой Народной Республики», — заявили в военном ведомстве.
Кроме того, в районах сел Красное, Клещеевка, Кирово и Курдюмовка они нанесли поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 24-й, 30-й и 93-й механизированных бригад украинской армии.
Потери противника составили:
- порядка 290 человек убитыми и ранеными;
- танк;две БМП;
- четыре автомобиля;
- две гаубицы «Мста-Б»;
- орудие Д-30;
- две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».
Купянское направление
Западная группировка войск отразила пять атак штурмовиков 14-й, 115-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районе сел Ольшана, Синьковка (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР).
Потери украинской армии составили:
- примерно 35 военнослужащих;
- четыре боевые бронемашины;
- три пикапа;
- гаубица Д-30.
Краснолиманское направление
Группировка «Центр» отбила две атаки штурмовых групп 12-й бригады спецназа в районе Кузьмино (ЛНР), а также нанесла поражение живой силе и технике в районе Григоровки (ДНР).
Там уничтожены:
- около 100 бойцов ВСУ;
- пять боевые бронемашины;
- четыре автомобиля;
- орудие Д-20.
Южнодонецкое направление
Группировка «Восток» пресекла три атаки 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки (ДНР).
Потери ВСУ:
- более 90 военнослужащих;
- три боевые бронемашины;
- четыре автомобиля;
- орудие Д-20.
Запорожское направление
Российские подразделения отразили атаки 118-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино, нанесли поражение 33-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригадам в районах Работино и Каменское.
ВСУ потеряли:
- около 50 бойцов;
- три боевые бронемашины;автомобиль;
- гаубицу «МСТА-Б»;
- орудие Д-30.
Херсонское направление
В результате огня российской артиллерии и ударов авиации по подразделениям 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районе Тягинки и Белозерки уничтожено:
- не менее 65 солдат;
- семь автомобилей;
- гаубица «МСТА-Б»;
- два орудия Д-20;
- САУ «Гвоздика»;
- гаубица Д-30.
Кроме того, разбит склад боеприпасов.
Силы ПВО и РЭБ отразили попытку массированного удара беспилотниками по объектам на территории Крыма. Все дроны уничтожены. Помимо этого, сбиты десять снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха», а также 49 БПЛА.