МИД Венгрии объяснил решение Болгарии отменить акциз на российский газ

Введение акциза он назвал «скандальным и враждебным шагом», который полностью противоречит юридическим правилам ЕС и несет угрозу остановки газоснабжения Венгрии, Сербии и Северной Македонии.
«И поскольку это решение будет приниматься на следующей неделе, сейчас неожиданно начали пытаться отменить этот закон. Если они действительно отменят этот закон, то, конечно, мы тоже отзовем свое решение о вето», — сказал он в видеообращении (цитата по «РИА Новости»).
В октябре власти Болгарии приняли закон, который вводит дополнительный сбор за транзит российского газа в другие европейские страны. Размер пошлины, как сообщалось, составит 20 болгарских левов ($10,76) за 1 МВтч, что соответствует около $111 на 1000 куб. м газа. Болгария не закупает российских газ напрямую, однако она является транзитером для дальнейших поставок в Европу — Венгрию, Сербию, а также другие страны на юге Европы.
В декабре бывший глава болгарского правительства, лидер партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» Бойко Борисов заявил, что страна не будет повышать стоимость транзита российского газа по своей территории.
В разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Борисов подтвердил «достижение в Болгарии межпартийного соглашения, в соответствии с которым она выполнит настоятельную просьбу Венгрии и отменит налог на поставки газа, который представляет серьезную угрозу венгерской энергетической безопасности», писал ТАСС.