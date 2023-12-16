МИД Венгрии объяснил решение Болгарии отменить акциз на российский газ

В октябре власти Болгарии приняли закон, который вводит дополнительный сбор за транзит российского газа в другие европейские страны. Размер пошлины, как сообщалось, составит 20 болгарских левов ($10,76) за 1 МВтч, что соответствует около $111 на 1000 куб. м газа. Болгария не закупает российских газ напрямую, однако она является транзитером для дальнейших поставок в Европу — Венгрию, Сербию, а также другие страны на юге Европы.