Захарова предупредила европейцев о расплате за конфронтационную политику ЕС

Ранее в ходе саммита европейские лидеры решили одобрить начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в союз. Реагируя на решение ЕС, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ни Украина, ни Молдавия не соответствуют жестким критериям для вступления в объединение. Он добавил, что переговоры о вступлении в ЕС могут длиться годами и десятилетиями.