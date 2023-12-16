В Молдове будет новый Кодекс строительства и урбанизма

Впервые в Республике Молдова будет создан Государственный реестр компаний в сфере градостроительства и строительства, который ведет Национальная инспекция технического надзора. Отдельный раздел кодекса посвящен участию государства и местного публичного управления в мерах по снижению сейсмического риска в существующих зданиях, а также в восстановлении и модернизации зданий.