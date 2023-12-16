В Молдове будет новый Кодекс строительства и урбанизма

Как сообщили в пресс-службе парламента, документ устанавливает единую правовую базу, которая будет регулировать отношения в сфере землеустройства и градостроительства, разрешения и выполнения строительных работ, обеспечения качества конструкций, материалов и строительной продукции, эксплуатации строительства, а также последовательного применения правовых норм в области строительства на территории Республики Молдова.
Новый кодекс призван систематизировать положения, связанные с этапами строительства, начиная с концепции, проектирования, разрешения, реализации, эксплуатации, а также государственного контроля.
В кодексе прописаны и положения, которые касаются непосредственно госконтроля, в частности, его целей, порядка проведения, а также фактов, являющихся нарушениями в области качества в строительстве.
Документ содержит положения о порядке выдачи градостроительного сертификата и разрешения на строительство/демонтаж. Так, разрешение на строительство на местах будет оформляться только на основании градостроительной документации, разработанной, прошедшей экспертизу, согласованной и утвержденной в соответствии с законодательством.
Предусмотрены некоторые исключения: для сельских населенных пунктов с населением, не превышающим 3 000 жителей, градостроительный сертификат на проектирование будет выдаваться согласно положению, утвержденному правительством. Этой упрощенной процедурой, отмечают в пресс-службе парламента, воспользуются 679 населенных пунктов, где проживает порядка 1,5 миллиона человек.
Впервые в Республике Молдова будет создан Государственный реестр компаний в сфере градостроительства и строительства, который ведет Национальная инспекция технического надзора. Отдельный раздел кодекса посвящен участию государства и местного публичного управления в мерах по снижению сейсмического риска в существующих зданиях, а также в восстановлении и модернизации зданий.