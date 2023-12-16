Business Insider сообщил об успешном использовании РФ защитных экранов против ВСУ

В начале ноября главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявлял, что конфликт зашел в тупик и прорыва не будет. Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе.