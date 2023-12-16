Турция, Болгария и Румыния вместе будут уничтожать мины в Черном море

В марте 2022 года в ФСБ заявляли, что после начала военных действий украинские ВМС разместили на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный более 400 якорных мин. У некоторых из них оборвались тросы, и они теперь дрейфуют в Черном море. В июле этого года Черноморский флот предупреждал суда об опасности в северо-западной части Черного моря из-за обнаружения в акватории дрейфовавшей украинской мины.