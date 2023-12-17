Эксперт раскритиковал молдавскую стратегию нацбезопасности

Президент Молдавии Майя Санду созвала в октябре высший совет безопасности, на котором представила национальную стратегию безопасности. Она заявила об увеличении расходов на оборону республики, а также что стратегическое партнерство с США станет ключевым аспектом национальной стратегии безопасности республики. Также она назвала Россию самой большой угрозой нацбезопасности. Парламент Молдавии голосами представителей правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) в пятницу утвердил стратегию.
«Президент предложила новую стратегию национальной безопасности, в которой основным врагом у нас объявляется РФ, а основным союзником — США. И опять возникает вопрос гибридной войны. И мы, получается, со стратегией нацбезопасности выбрали сторону, на которой будем играть. И при этом мы полностью плюем на нейтралитет, который у нас прописан в конституции», — отметил Кориненко.
Политолог считает, что игра на евроатлантические структуры безопасности более скрытая, так как большинство населения Молдавии поддерживает нейтралитет. «Но нас будут жестче и как можно быстрее вовлекать в систему безопасности Североатлантического альянса, даже не дав нам членства или плана действий по членству в НАТО. Ведь можно просто расположить военные базы у нас», — пояснил он.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для РФ. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.