Лукашенко: Беларусь заинтересована придать большую динамику сотрудничеству с Бахрейном

В поздравительном послании Сальману бен Хамаду аль-Халифу Александр Лукашенко обратил внимание, что Беларусь высоко ценит дружественные отношения с Королевством Бахрейн. «Считаем, что необходимо более тщательно проанализировать потенциал нашего сотрудничества и определить ряд совместных проектов, которые мы можем реализовать в интересах обоих народов», — добавил белорусский лидер.