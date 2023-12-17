Лукашенко: Беларусь заинтересована придать большую динамику сотрудничеству с Бахрейном

«Благодаря Вашему многолетнему мудрому руководству страна достигла больших успехов в укреплении своей государственности, обеспечении экономического роста и социальной защиты населения», — говорится в поздравлении шейху Хамаду бен Исе аль-Халифу.
Глава государства отметил, что отношения Минска и Манамы базируются на традициях дружбы и взаимного уважения. «Беларусь заинтересована придать большую динамику нашему сотрудничеству через реализацию совместных проектов в экономической, научно-технической и других сферах», — подчеркнул Президент.
В поздравительном послании Сальману бен Хамаду аль-Халифу Александр Лукашенко обратил внимание, что Беларусь высоко ценит дружественные отношения с Королевством Бахрейн. «Считаем, что необходимо более тщательно проанализировать потенциал нашего сотрудничества и определить ряд совместных проектов, которые мы можем реализовать в интересах обоих народов», — добавил белорусский лидер.