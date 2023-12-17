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Лукашенко: Беларусь заинтересована придать большую динамику сотрудничеству с Бахрейном

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Бахрейна шейха Хамада бен Ису аль-Халифу и Наследного принца, заместителя Верховного главнокомандующего Силами обороны, Премьер-министра Королевства Бахрейн Сальмана бен Хамада аль-Халифу, а также народ этой страны с Национальным днем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Лукашенко Александр
Источник: AP 2023

«Благодаря Вашему многолетнему мудрому руководству страна достигла больших успехов в укреплении своей государственности, обеспечении экономического роста и социальной защиты населения», — говорится в поздравлении шейху Хамаду бен Исе аль-Халифу.

Глава государства отметил, что отношения Минска и Манамы базируются на традициях дружбы и взаимного уважения. «Беларусь заинтересована придать большую динамику нашему сотрудничеству через реализацию совместных проектов в экономической, научно-технической и других сферах», — подчеркнул Президент.

В поздравительном послании Сальману бен Хамаду аль-Халифу Александр Лукашенко обратил внимание, что Беларусь высоко ценит дружественные отношения с Королевством Бахрейн. «Считаем, что необходимо более тщательно проанализировать потенциал нашего сотрудничества и определить ряд совместных проектов, которые мы можем реализовать в интересах обоих народов», — добавил белорусский лидер.

Лукашенко Александр