WADА высоко оценило работу Узбекистана в борьбе с допингом

«Отрадно отметить, что Национальное антидопинговое агентство Узбекистана вошло в список организаций, рабочий процесс которых имеет высокий уровень», — комментирует это достижение НОК.
Всего WADА оценило работу 206 национальных агентств по четырем уровням:
- высокий,
- хороший,
- удовлетворительный,
- неудовлетворительный.
Особое внимание при оценивании уделили таким направлениям, как своевременное выполнение требований кодексов WADA, повышение знаний спортсменов, врачей и тренеров в борьбе с допингом, а также наличие офицеров международной категории.
В 2010 году Узбекистан ратифицировал Международную конвенцию по борьбе против допинга в спорте. В 2018 году Шавкат Мирзиёев подписал постановление об организации деятельности Национального антидопингового агентства при Кабинете Министров. В мае этого года оно было преобразовано в Национальное антидопинговое агентство Узбекистана.