WADА высоко оценило работу Узбекистана в борьбе с допингом

В 2010 году Узбекистан ратифицировал Международную конвенцию по борьбе против допинга в спорте. В 2018 году Шавкат Мирзиёев подписал постановление об организации деятельности Национального антидопингового агентства при Кабинете Министров. В мае этого года оно было преобразовано в Национальное антидопинговое агентство Узбекистана.