Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

WADА высоко оценило работу Узбекистана в борьбе с допингом

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Всемирное антидопинговое агентство (WADА) высоко оценило работу Национального антидопингового агентства Узбекистана по итогам 2023 года, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

«Отрадно отметить, что Национальное антидопинговое агентство Узбекистана вошло в список организаций, рабочий процесс которых имеет высокий уровень», — комментирует это достижение НОК.

Всего WADА оценило работу 206 национальных агентств по четырем уровням:

  • высокий,
  • хороший,
  • удовлетворительный,
  • неудовлетворительный.

Особое внимание при оценивании уделили таким направлениям, как своевременное выполнение требований кодексов WADA, повышение знаний спортсменов, врачей и тренеров в борьбе с допингом, а также наличие офицеров международной категории.

В 2010 году Узбекистан ратифицировал Международную конвенцию по борьбе против допинга в спорте. В 2018 году Шавкат Мирзиёев подписал постановление об организации деятельности Национального антидопингового агентства при Кабинете Министров. В мае этого года оно было преобразовано в Национальное антидопинговое агентство Узбекистана.