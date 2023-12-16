«В то время как Киев стоит на пороге нового года, в котором мало шансов на прекращение конфликта с Россией, у украинского президента небезосновательно отсутствует новогоднее настроение», — пишет издание.
Пока российские войска продвигаются вперед, у союзников Зеленского по НАТО заканчиваются боеприпасы для Украины, а в США все чаще задаются вопросом, стоит ли вообще продолжать ее финансирование, отмечает автор.
Как пишет Newsweek, Украине предстоит вступить в новый 2024 года с опаской.
В начале ноября главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что ВСУ зашли в тупик, и «глубокого и красивого прорыва не будет». По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
В Кремле отмечали, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.