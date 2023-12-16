СМИ: у Зеленского пропало «новогоднее настроение»

В начале ноября главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что ВСУ зашли в тупик, и «глубокого и красивого прорыва не будет». По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.