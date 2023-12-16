Bloomberg: госкомпании Китая запретили сотрудникам пользоваться техникой Apple

Как пишет агентство, сотрудникам рекомендовали использовать технику местных производителей. О каких компаниях идет речь, не уточняется. Всего в госсекторе Китая, отмечает Bloomberg, трудоустроено более 80 млн человек. При этом пресс-служба правительства КНР на запрос агентства опровергла информацию об ограничениях, однако отметила, что власти обеспокоены вопросом безопасности устройств иностранных производителей.