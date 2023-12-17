СМИ: Пентагон рассматривает возможность ударов по военным объектам хуситов

По их данным, в Пентагоне обсуждают, какие меры стоит принять в ответ на участившиеся атаки хуситов по судам в Красном море. Как заявили порталу представители администрации президента США Джо Байдена, американские власти все больше обеспокоены тем, что из-за действий хуситов будет подорвана торговля с Израилем и увеличатся расходы США на поддержку еврейского государства.