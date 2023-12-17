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На Западе заметили тревожную для Украины деталь в выступлении Путина

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Выступление президента Владимира Путина на большой ежегодной пресс-конференции говорит об успехе российских военных в зоне проведения спецоперации, написал обозреватель Sky News Шон Белл.
Источник: © РИА Новости

«Внешний вид Путина, несомненно, отражает растущую уверенность в том, что ход конфликта меняется в его пользу», — заявил он.

По словам Белла, после неудачного контрнаступления ВСУ западные лидеры поставили под сомнение возможность Украины добиться успеха. Все больше на Западе обсуждают, что продолжение боевых действий приведет лишь к «потерям среди украинцев», добавил автор.

«Неудивительно, что Путин чувствует себя вдохновленным», — заключил Белл.

Подводя итоги года, Путин заявил, что цели специальной военной операции не меняются.

Кроме того, до этого президент не раз отмечал, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия же спокойно идет к достижению целей спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.

Путин Владимир