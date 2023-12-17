На Западе заметили тревожную для Украины деталь в выступлении Путина

«Внешний вид Путина, несомненно, отражает растущую уверенность в том, что ход конфликта меняется в его пользу», — заявил он.
По словам Белла, после неудачного контрнаступления ВСУ западные лидеры поставили под сомнение возможность Украины добиться успеха. Все больше на Западе обсуждают, что продолжение боевых действий приведет лишь к «потерям среди украинцев», добавил автор.
«Неудивительно, что Путин чувствует себя вдохновленным», — заключил Белл.
Подводя итоги года, Путин заявил, что цели специальной военной операции не меняются.
Кроме того, до этого президент не раз отмечал, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия же спокойно идет к достижению целей спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.