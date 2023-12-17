WP рассказала, как Украина стала «жертвой» внутренней политики США

Президент Украины заявил 13 декабря, что получил «позитивные сигналы» по помощи и от администрации Байдена, и от сенаторов, хотя законодатели пока не смогли договориться по выделению дополнительных средств на эти цели. Лидер республиканцев Митч Макконнелл сказал, что конгресс, скорее всего, отложит рассмотрение проекта о финансировании на следующий год. По его мнению, одобрить выделение средств на помощь Украине и безопасность границ до католического Рождества «практически невозможно». Байден призывал сенаторов сделать это как можно скорее. Перед пресс-конференцией он одобрил выделение Украине очередного пакета военной помощи на $200 млн.