В МИД рассказали о способе платить взносы в ООН в долларах и евро

Он напомнил, что в прошлом году страна столкнулась с трудностями в переводе этих средств в бюджеты международных организаций из-за санкционных ограничений.
«На сегодняшний день нам удалось выработать механизм перечисления российских средств в международные структуры, участие в которых считаем целесообразным продолжать. Сейчас выплата взносов в основном осуществляется в долларах США и евро», — сказал Ильичев.
По его словам, рублевый взнос в Фонд ООН в области народонаселения, переведенный в 2022 году, «скорее остается исключением из общей практики».
В Москве не раз заявляли, что страна справится с рестрикциями Запада, от которого при этом не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.