Начальник Генштаба ЦАХАЛ взял на себя ответственность за гибель заложников

«Армия обороны Израиля и я как ее командующий несем ответственность за произошедшее, и мы сделаем все, чтобы не допустить повторения подобных случаев в будущих боевых действиях», ― заявил глава Генштаба ЦАХАЛ.
Также Халеви в своем видеообращении заявил, что приказ открыть огонь на поражение был отдан не по армейскому уставу, поскольку военнослужащим ЦАХАЛ запрещено стрелять в людей с белыми повязками, которые просят сдаться. Он также отметил, что Армия обороны Израиля глубоко сочувствует и скорбит вместе с семьями погибших.
«Но эта стрельба велась в ходе боевых действий и в стрессовых условиях», ― объяснил глава Генштаба израильской армии.
15 декабря сообщалось, что израильские военнослужащие по ошибке открыли огонь по трем израильским заложникам в Газе, все они погибли. Ранее в этот день ЦАХАЛ сообщила про обнаружение в секторе Газа тел троих заложников, похищенных ХАМАС на юге Израиля.
До этого, 5 декабря, член политбюро движения ХАМАС Усама Хамдан заявил о том, что движение не отпустит заложников, пока Израиль не прекратит агрессию. Он подчеркнул ответственность премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху за жизни израильских пленников.
После окончания перемирия с ХАМАС и обмена заложниками во время паузы ЦАХАЛ снова приступила к активным боевым действиям на юге сектора Газа 3 декабря. Как заявил Халеви, у армии страны есть возможности, чтобы проводить наземную операцию на юге анклава так же эффективно, как и на севере.
Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.