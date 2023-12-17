Кулеба восхитился поступком Шольца на переговорах ЕС о приеме Украины

Тогда же Politico сообщила, что Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выйти из зала и выпить кофе, когда обсуждения о членстве Украины в ЕС зашли в тупик. Канцлер подчеркнул, что если Орбан не хочет соглашаться на начало переговоров о присоединении страны к объединению, то ему стоит ненадолго покинуть комнату.