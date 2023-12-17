СМИ: в Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище

«На здании горсовета есть таблички, что внутри есть укрытие, однако оно оказалось закрытым. Попытки достучаться до охранников, которые были внутри, оказались тщетными. Пикетчики пытались пройти в помещение из разных подъездов, однако внутрь так и не попали. Когда же охранник открыл дверь, он только сказал, что тревогу уже отбили, и снова закрыл дверь. Как-то прокомментировать то, что он не открыл дверь раньше, во время тревоги, он отказался», — подчеркнули в «Украинской правде» со ссылкой на местное издание.