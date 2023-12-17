Лукашенко поздравил Папу Римского с днем рождения: «С теплом вспоминаю нашу встречу и искренний разговор»

Епископу Римско-католической церкви Франциску (до избрания — Хорхе Марио Бергольо) сегодня исполнилось 87 лет. Папой он стал 13 марта 2013 года. Это первый в истории папа из Нового Света и первый за более чем 1200 лет папа не из Европы. Первый папа-иезуит. Первый папа-монах со времён Григория XVI (1831—1846), состоявшего в ордене камальдулов.