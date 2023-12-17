Лукашенко поздравил Папу Римского с днем рождения: «С теплом вспоминаю нашу встречу и искренний разговор»

«На протяжении многих лет Вы неутомимо несете миру свет, добро и любовь, делитесь мудростью, отдаете каждому кусочек своего сердца», — говорится в поздравлении на сайте пресс-службы Лукашенко.
Глава государства поблагодарил Франциска за его молитвы и заботу о Беларуси и ее верующих, дружбу и уважение. «С теплом вспоминаю нашу встречу и искренний разговор», — отметил он.
Лукашенко подчеркнул, что сотрудничество со Святым Престолом имело и в дальнейшем будет иметь особую значимость для Беларуси.
«Несмотря на препятствия, с которыми мы сталкиваемся, Минск и Ватикан стремятся к сохранению устойчивого мира, основанного на принципах справедливости и равноправия для стран мира. Взаимная поддержка реализации таких целей дает надежду, что наш совместный голос будет услышан», — добавил он.
Глава государства пожелал Папе Римскому крепкого здоровья, долгих лет жизни и Божьей благодати при выполнении высокой апостольской миссии.
Епископу Римско-католической церкви Франциску (до избрания — Хорхе Марио Бергольо) сегодня исполнилось 87 лет. Папой он стал 13 марта 2013 года. Это первый в истории папа из Нового Света и первый за более чем 1200 лет папа не из Европы. Первый папа-иезуит. Первый папа-монах со времён Григория XVI (1831—1846), состоявшего в ордене камальдулов.
Лукашенко и Папа Франциск встречались 21 мая 2016 года в Ватикане, где обсудили развитие отношений Беларуси с Римско-католической церковью.
Встреча Александра Лукашенко и Понтифика Франциска продолжалась около 40 минут, из которых большую часть времени они общались в формате «один на один». Глава белорусского государства преподнес в дар Понтифику копию креста Евфросинии Полоцкой, выполненную с помощью уникальной техники резьбы по дереву, модель кареты, сделанную по этой же технологии, а также голографическую икону.
Папа Римский Франциск, в свою очередь, подарил Лукашенко три написанных им документа о Евангелии, охране природы и семье, художественное изображение оливкового дерева, которое является символом мира. Папа Римский особо подчеркнул ту мирную миссию, которую взяла на себя Беларусь. «Минск может быть местом мира», — сказал он на той встрече.