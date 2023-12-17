В МИД России оценили возможность ввода миротворцев ООН в сектор Газа

По его словам, на фоне эскалации насилия на Ближнем Востоке в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, предлагаются сценарии по восстановлению безопасности. В их числе развертывание миротворческих сил под эгидой ООН по аналогии с районами размежевания между Израилем и Сирией, а также Израилем и Ливаном.